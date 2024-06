Juve Women, l’ex bianconera Guarino lascia la guida dell’Inter

Rita Guarino non è ufficialmente più l'allenatrice dell'Inter: dopo tre stagioni, l'ex tecnico della Juventus lascia la squadra nerazzurra

E’ tempo di addii in casa Inter. Dopo tre stagioni sotto la guida tecnica di Rita Guarino, le strade del club e dell’allenatrice si dividono. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club nerazzurro ha ufficializzato la notizia del congedo con l’ex tecnico, tra le altre, della Juventus Women. Al suo posto, la società lombarda sarebbe vicina a trovare un accordo con Gianpiero Piovani, allenatore del Sassuolo, in scadenza di contratto.

La nota dell’Inter su Guarino

Ecco il comunicato dell’Inter sull’addio di Guarino: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino. Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro”.