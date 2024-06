Juve Women U17 raggiunge la finale della Final Four Scudetto

Grazie alla vittoria contro l'Arezzo la Juve Women U17 ha raggiunto la finale della Final Four Scudetto, dove affronterà l'Inter

Grazie alla vittoria contro l’Arezzo la Juve Women U17 ha raggiunto la finale della Final Four Scudetto, dove affronterà l’Inter.

Juve Women U17, la nota del club bianconero

La Vecchia Signora ha commentato la vittoria delle giovani bianconere con la seguente nota: “Dopo la doppia vittoria ai quarti di finale contro il Milan (per 4-3 in trasferta e per 4-1 in casa), la Juventus U17 femminile è scesa in campo a San Benedetto del Tronto battendo l’Arezzo nella semifinale delle Final Four Scudetto – in programma questo weekend nelle Marche – vincendo per 3-2 contro la squadra toscana grazie alle reti messe a segno da Rebecca Perfetti, Anna Copelli e Carolina Bertora; gol arrivati tutti nel primo tempo, con l’Arezzo che invano ha provato a riportarsi in scia nella ripresa con le marcature di Torres e Moretti. Un successo che regala così alle bianconere l’accesso all’atto conclusivo della stagione: l’appuntamento ora è con la finale in programma per domenica 30 giugno alle ore 17:30 che andrà in scena allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo contro l’Inter femminile U17 – vincitrice per 5-0 contro la Roma nell’altra semifinale delle Final Four Scudetto”.