Juve Women-Lazio 2-3, Canzi: “Buon primo tempo, ripresa non all’altezza”

Niente da fare per la Juve Women , battuto 2-3 dalla Lazio in Coppa Italia femminile . Al termine delle partita l’allenatore bianconero Canzi ha detto: “ Abbiamo fatto un primo tempo e un inizio ripresa non all’altezza del nome che portiamo sulla maglia che indossiamo: chiediamo scusa . Poi sicuramente abbiamo messo anima e cuore fino alla fine, ma dobbiamo ragionare sulle cose che non hanno funzionato. Avevo preparato la gara dando spazio a chi era scesa di meno in campo: non abbiamo fatto una grande prestazione, di buono ci prendiamo la qualificazione alla semifinale. Faccio i complimenti alla Lazio, una squadra che ha saputo metterci in difficoltà”.

Juve Women, le parole di Canzi

“Dal mio punto di vista è la peggior prestazione dell’anno, anche se abbiamo lottato senza arrenderci. Le scelte fatte non hanno pagato: dobbiamo fermarci un attimo, riflettere, pensare e capire che in questo modo non andiamo lontano. Eravamo troppo spesso in ritardo sul pallone: finora siamo riusciti a vincere e a giocare bene perché siamo andati forte, se abbassiamo intensità e concentrazione le cose cambiano e non possiamo permetterci di non essere esplosive e convinte. Come dico sempre: le sostituzioni sono fondamentali, soprattutto da quando ne abbiamo cinque a disposizione. Facendo giocare le giocatrici che sono scese meno in campo, puntavo sulla loro freschezza: non ha funzionato e dunque, avendo necessità di recuperarla sullo 0-3, ho messo in campo chi poteva darci una mano a fare gol. Sapevamo di potercela fare e quindi ho inserito tutta l’artiglieria che avevo a disposizione in panchina”, ha concluso. Nel frattempo c’è una voce clamorosa di mercato: dalla Juventus va all’Inter? <<<