SOCIAL – Juve-Lazio, Caicedo attacca: “Giocare 12v10 é dura”

L'ex Lazio Felipe Caicedo non ci sta: le parole dell'ex attaccante biancoceleste al termine della partita contro la Juve

La partita tra Juve e Lazio nonostante la superiorità numerica non è stata una passeggiata per i bianconeri. La squadra di Baroni dopo essere rimasta in 10 uomini a seguito dell’espulsione di Romagnoli si è infatti chiusa in difesa e la Vecchia Signora ha avuto non poche difficoltà a scardinare la retroguardia avversaria. Se il rosso al difensore biancoceleste è sembrato esagerato per alcuni, al contrario la mancata espulsione di Douglas Luiz a seguito di un brutto intervento ai danni di Patric ha fatto infuriare i tifosi della Lazio. Tra questi anche l’ex attaccante Felipe Caicedo che su X ha scritto: “Ormai giocare 12v10 é dura”.

Ormai giocare 12v10 é dura #Juvelazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 19, 2024

Juve, le parole del ds della Lazio Fabiani

Il ds della Lazio Fabiani al termine della partita ha detto: “Stessi episodi e stesse situazioni hanno difformità di giudizio che sono sotto gli occhi di milioni di tifosi, non soltanto nostri. Douglas da un pugno a Patric, lo si vede, di cui bizzarramente si vede solo un immagine e poi ci si rende conto che quando noi abbiamo altre immagini ne vengono fuori altre dove si dice che ci si rende conto che effettivamente c’è una condotta antisportiva e violenta. Quella è un espulsione tutta la vita”.