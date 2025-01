Juve Women, Harviken: “Entusiasta di essere qui”

Mathilde Harviken ha espresso le sue prime parole da calciatrice della Juventus Women: la giocatrice ha manifestato tutto il suo entusiasmo

Attraverso il sito ufficiale del club, si è presentata la nuova giocatrice della Juventus Women, Mathilde Harviken. Ecco le sue prime parole: “È davvero fantastico essere qui, è sempre entusiasmante provare qualcosa di nuovo e farlo qui in un grande Club è stupendo. Desideravo molto provare una nuova avventura e questa è una grandissima opportunità per me. Mi aspetto che il campionato in Italia abbia un livello più alto rispetto a quello norvegese. Ad attendermi ci saranno molte partite emozionanti e difficili, sarà stimolante. Nelle scorse settimane ho guardato le partite di Champions League della Juventus, mentre prima di firmare ho parlato un po’ con Hanna Bennison per avere qualche informazione in più”.

Harviken: “Qui per crescere e vincere trofei”

La calciatrice ha poi parlato delle sue caratteristiche in campo: “Sono una centrale di difesa aggressiva e forte fisicamente, mi piace, però, anche avere il pallone tra i piedi e di conseguenza giocare in una squadra che vuole avere il controllo del gioco. Voglio crescere molto a livello personale e vincere trofei con questa maglia dando tutto il mio contributo”.