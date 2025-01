Juve Women, ufficiale l’acquisto di Harviken

“Centrale difensivo in grado di impostare sia di destro che di sinistro, giocatrice con ottima fisicità e doti atletiche, Harviken è diventata nel corso delle ultime stagioni anche una presenza fissa tra le convocate della Nazionale norvegese – con cui ha fatto il suo esordio nel settembre 2022. Un rinforzo importante per il reparto difensivo bianconero, che nei mesi scorsi ha dovuto fare a meno causa infortunio di diverse calciatrici e che ora, invece, potrà disporre di un’eccellente alternativa in più in squadra. Benvenuta in bianconero Mathilde, ci vediamo presto in campo!”, ha concluso il club bianconero.