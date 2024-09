Juve Women, Gama: “Non dobbiamo sprecare questa opportunità”

Tramite il sito ufficiale della società, Sara Gama calciatrice della Juve Women, ha parlato dell'importanza del prossimo match di Champions

Tramite il sito ufficiale del club, Sara Gama ha parlato dell’imminente sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain della Juventus Women. Ecco le sue parole: “È molto bello, abbiamo fatto fin qui un grande lavoro e ci siamo create delle opportunità. La gara d’andata è stata solida, siamo state propositive anche nelle azioni in cui abbiamo fatto i gol, credendoci sempre, abbiamo fatto un grande risultato forse inaspettato, ma ora sappiamo che al ritorno non si può sbagliare. Ci siamo create una possibilità importante e ora non dobbiamo sprecarla. Loro inizieranno forte visti com’è andata la partita d’andata, noi sappiamo fare male come collettivo e ovviamente ci giocheremo le carte che abbiamo, sapendo che dobbiamo trovare l’equilibrio giusto, usando la testa adeguatamente e non solo le gambe”.

Gama: “Dobbiamo completare il lavoro”

La calciatrice della Juventus Women ha proseguito: “Siamo partite bene e non è un caso, abbiamo lavorato tantissimo in fase di preparazione. Abbiamo profuso tante energie e quindi la partenza è buona per questo motivo. Ovviamente dà fiducia, quando si lavora tanto e si ottengono dei risultati conseguenti si crede ancora di più nel lavoro. Abbiamo cambiato tante cose, quindi si prende fiducia. Fare bene aiuta a fare ancora meglio, sappiamo che abbiamo ancora tante cose su sui lavorare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma non significa niente se non lo completiamo. Sappiamo quanto siamo state brave a fare la prima parte di questo lavoro, ora vogliamo che i frutti si vedano, per noi e per quello che diamo in campo”.