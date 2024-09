Women, Anselmi: “Braghin ha tracciato un percorso preciso”

Anselmi ha parlato della campagna rafforzamento imbastita da Braghin: la giornalista ha elogiato il lavoro del dirigente della Juve Women

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha commentato la strategia di Stefano Braghin, direttore generale della Juventus Women, per rinforzare la squadra. Ecco le sue parole: “Esattamente quello che abbiamo sempre detto: con spese oculate e plusvalenze ha dato continuità a un progetto che ora gli sta portando i primi frutti. Braghin è un profilo di esperienza, altissimo livello e lungimiranza, l’augurio per il nostro calcio è di poterci avvalere sempre di più di figure come la sua. Sta dimostrando di aver avuto da sempre un piano ben chiaro in mente e di aver tracciato un percorso preciso, non a caso per scegliere il sostituto di Montemurro ha avviato un casting massiccio sondando tantissimi profili e arrivando a quello di Max Canzi, che, a oggi, si dimostra perfetto per il ritorno al vertice della Juventus”.

Anselmi: “La Juventus deve eliminare il PSG”

La giornalista ha aggiunto: “Da Joe Echegini mi aspetto sempre il massimo. Braghin l’aveva selezionata studiando attentamente il suo percorso nel panorama calcistico americano e sapeva che avrebbe portato in Europa un talento ambito da molti quindi è naturale che rispetto al suo futuro le aspettative restino ai massimi livelli. Psg? La Juve deve eliminarlo. Questa è l’occasione giusta per poter giocare una WUCL da protagoniste per le italiane e da questa Juve pretendo il massimo”.