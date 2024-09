Juve Women, disponibili i biglietti per il match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei prezzi per i biglietti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Dopo la vittoria contro sul campo della Lazio Women dello scorso fine settimana, il prossimo impegno della Juventus Women nella Serie A Femminile (giovedì, invece, il match di ritorno del Round 2 di Women’s Champions League contro il PSG) sarà quello casalingo contro la Fiorentina, valido per la 4ª giornata di campionato, in programma lunedì 30 settembre alle ore 18:00 allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. Di seguito troverete tutte le indicazioni per acquistare i tagliandi per il match e le modalità di accesso allo stadio. JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA, BIGLIETTI DISPONIBILI! A partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 25 settembre, sono partite le vendite dei biglietti della sfida casalinga contro la Fiorentina della Juventus Women al “Pozzo-La Marmora”. La grande novità di quest’anno riguarda le tariffe speciali dedicate ai tifosi bianconeri che resteranno valide per tutta la stagione sportiva”.

Le informazioni sulla partita delle Women

“TARIFFE SPECIALI ABBONATI, MEMBER, POSSESSORI DI JUVENTUS CARD Infatti, tutti gli abbonati 2024/25 all’Allianz Stadium, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno acquistare fino a 4 biglietti al prezzo di 1€ ciascuno. UNDER 14 Lo stesso prezzo, inoltre, sarà riservato a una promozione per tutti gli Under 14. BIGLIETTO INTERO Il biglietto intero, invece, costerà 10€. DOVE E COME ACQUISTARE I BIGLIETTI È possibile acquistare i tagliandi online sull’Official Ticket Shop Juventus e in loco presso il botteghino del “Pozzo-La Marmora” da un’ora prima della gara, esclusivamente tramite carta di credito o bancomat. “POZZO-LA MARMORA”, L’INDIRIZZO Lo stadio è situato in viale Macallé 21. ACQUISTA ORA, VAI AL TICKET SHOP! Bianconeri, ci vediamo a Biella!”.