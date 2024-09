Juve Women, il calendario della sesta giornata di campionato

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche del calendario.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per una domenica speciale per la Juventus Women: domenica 13 ottobre infatti andrà in scena il big match contro la Roma in una cornice speciale come quella dell’Allianz Stadium di Torino. È stato nel frattempo ufficializzato il programma con date e orari della sesta giornata della Serie A Femminile eBay, che riportiamo di seguito: US Sassuolo-ACF Fiorentina: 12/10/2024, ore 15:00; FC Como Women-FC Internazionale: 12/10/2024, ore 18:00; AC Milan-UC Sampdoria: 13/10/2024, ore 12:30; Lazio Women-Napoli Femminile: 13/10/2024, ore 18:00

JUVENTUS-AS ROMA: 06/10/2024, ore 15:30. SERIE A FEMMINILE: DOVE VEDERE LE PARTITE Le partite del campionato di Serie A femminile saranno disponibili su DAZN, che resta il broadcaster di riferimento insieme alla Rai – la quale manderà in onda una partita alla settimana (con 28 partite complessive trasmesse in chiaro). DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-ROMA WOMEN La super sfida di Serie A femminile all’Allianz Stadium tra le calciatrici di mister Canzi e la Roma andrà in onda domenica 12 ottobre alle ore 15:30 su Rai 2, Rai Play e DAZN”.

Gli arbitri del ritorno con il PSG

“Giovedì 26 settembre al PSG Campus andrà in scena il match di ritorno della sfida fra la squadra francese e la Juventus Women valida per il Round 2 di Women’s Champions League: lo scorso mercoledì, con una splendida prestazione, le bianconere hanno avuto la meglio con il risultato di 3-1 nella sfida d’andata. UWCL | PSG-JUVE, GLI ARBITRI A dirigere l’incontro in programma giovedì alle ore 18:45 sarà Frida Klarlund coadiuvata da Fie Bruun, Monica Lokkeberg e Nanna Løf Andersen”.