Juve Women, l’esito degli esami di Bonansea: c’è lesione

Brutte notizie per la Juve Women: gli esami strumentali hanno confermato l'infortunio di Bonansea. Il comunicato

Brutte notizie per l’allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi, che in vista dell’inizio della stagione dovrà fare a meno di Barbara Bonansea. Dopo essere uscita per infortunio nel corso dell’amichevole contro il Bayern Monaco, infatti, gli esami strumentali hanno confermato una lesione per l’attaccante bianconera.

Juve Women, infortunio per Bonansea: il comunicato

Ecco il comunicato: “Barbara Bonansea nella giornata di ieri è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia destra, riportata nel corso dell’amichevole Bayern-Juventus. La giocatrice ha intrapreso il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.