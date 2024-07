Juve Women, Ella Palis lascia le bianconere dopo un anno

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell'addio di Ella Palis.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato del club bianconero sull’addio della calciatrice, arrivata la scorsa stagione dal Bordeaux, sotto la guida dell’allora tecnico Montemurro: “Ella Palis lascia le Juventus Women e passa al Montepellier a titolo definitivo. La centrocampista francese, arrivata a Torino nell’estate 2023 dopo aver trascorso tre stagioni al Bordeaux, ha disputato 17 partite complessive nell’ultima annata in bianconero – 11 in campionato, quattro in Coppa Italia e due in Champions League, mettendo a segno due gol. Ora la giocatrice classe 1999 torna in Francia nella prima divisione femminile. Grazie di tutto e buona fortuna, Ella!”.