Juve Women, Azzurra Gallo inserita nella rosa della Prima Squadra

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un approfondimento sulla giocatrice della Women Azzurra Gallo

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un approfondimento sulla giocatrice della Women Azzurra Gallo: “Neanche quattro mesi fa – era il 5 settembre 2024 – Azzurra Gallo firmava il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Un momento molto emozionante per la nostra giovanissima classe 2006, un sogno diventato realtà dopo avere vissuto in prima persona tutta la trafila del Settore Giovanile bianconero. Sicuramente, però, un punto di partenza per Azzurra e non un punto di arrivo.

Da quando ha varcato per la prima volta i cancelli del centro sportivo di Vinovo nella stagione 2016/2017 la sua ambizione e il suo impegno sono sempre stati un valore aggiunto per lei e per le sue compagne e hanno contribuito ad accelerare la sua crescita e la sua maturità sportiva. Abbiamo soltanto citato alcune delle sue qualità, tralasciando quelle tecniche in quanto evidenti agli occhi di tutti. Qualità che le hanno permesso, dalla giornata di ieri – giovedì 2 gennaio 2025 – di essere inserita ufficialmente nella rosa della Prima Squadra, nel reparto dei difensori, diventando così un’opzione in più per Massimiliano Canzi in vista dell’imminente seconda parte di stagione”.

Juve Women, alla scoperta di Azzurra Gallo

“Si tratta del coronamento di un percorso in crescendo che ha visto Azzurra essere aggregata alla Prima Squadra nel finale della stagione 2023/2024, una volta conclusa l’annata con la Primavera, e che in quella in corso l’ha vista scendere in campo per la prima volta nell’amichevole di inizio agosto con il Servette, partecipare alla tournée statunitense in Kentucky – un’esperienza estremamente formativa per lei e per le diverse giovani bianconere presenti – e, soprattutto, esordire in tutte e tre le competizioni in cui la Juventus Women ha partecipato o sta partecipando: UEFA Women’s Champions League, Serie A e Coppa Italia femminili. Presenze che, attualmente, sono salite a quota 4.

Siamo sicuri che tutti questi, per lei, siano stati soltanto “momenti” di un percorso ambizioso e non punti di arrivo. Momenti che hanno reso orgoglioso l’intero movimento femminile bianconero, dal quale come abbiamo detto proviene Azzurra. Un esempio virtuoso di come il Settore Giovanile della Juventus abbia lavorato in questi anni e come stia continuando a lavorare in questa direzione. Ora è arrivato il momento di iniziare a raccogliere i primi frutti. Un salto in avanti importante, dunque, quello compiuto da Gallo che, però, il suo contributo lo ha offerto anche alla Primavera di Marco Bruzzano in questa prima metà di stagione e lo continuerà a offrire”.