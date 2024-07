Juve Women, DAZN trasmetterà la The Women’s Cup

Dazn trasmetterà le partita della Juve Women e non solo nella The Women's Cup: il comunicato ufficiale dell'emittente televisiva

Con un comunicato ufficiale DAZN ha annunciato che trasmetterà le partite della Juve Women e non solo nella The Women’s Cup.

Juve Women, il comunicato di DAZN

Ecco il comunicato: “DAZN, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo, è lieta di collaborare con The Women’s Cup per trasmettere otto partite internazionali con club di fama mondiale provenienti da Stati Uniti, Europa, Asia, Africa e Sud America. Con otto squadre, questa estate segnerà la più grande iterazione di The Women’s Cup, poiché la competizione e l’entusiasmo che la circonda continuano a crescere. In qualità di Global Home of Women’s Football, DAZN è il principale investitore mondiale nei diritti del calcio femminile”.