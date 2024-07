Juve Women, Salvai KO: lesione al retto femorale

Salvai è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio: la giocatrice della Juventus Women ha rimediato un infortunio al retto femorale

Tegola in casa Juventus Women. Cecilia Salvai è stata costretta a fermarsi per un infortunio che rischia di tenerla lontana dai campi per diverso tempo. Infatti, la calciatrice delle bianconere ha rimediato un problema muscolare: più precisamente, una lesione di alto grado al retto femorale. Non sono ancora noti i tempi di recupero.

La nota del club

Ecco il comunicato pubblicato dalla Juventus sul suo sito ufficiale: “La calciatrice Cecilia Salvai, a seguito di un problema muscolare occorso in allenamento, ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia destra. La giocatrice ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.