Juve Women, il ct dell’Italia: “Girone molto difficile”

Le giocatrici della Juve Women si preparano a dare il loro contributo all'Italia femminile: le parole del ct Soncin

L’Italia femminile si prepara a sfidare la Svizzera nell’ultima partita del girone di qualificazione agli Europei. Le azzurre si giocheranno il tutto per tutto e le calciatrici della Juve Women sono pronte a dare il loro contributo.

Juve Women, le parole del ct dell’Italia femminile

In conferenza stampa il ct dell’Italia femminile Soncin ha detto: “Non vediamo l’ora di giocare, ho grande fiducia nelle qualità e nella voglia delle ragazze. È un girone molto difficile ma abbiamo nelle nostre mani la possibilità di qualificarci, ed è ciò che volevamo. I 19 giorni passati insieme sono volati via in fretta, perché il gruppo è unito più che mai e con lo staff si è creato un rapporto quasi simbiotico”.