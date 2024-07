Juve Women, il ricordo delle 200 presenze di Caruso e Boattin

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche di Arianna Caruso e Boattin.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Nata nel 2017 e iscritta per la prima volta al campionato femminile nell’annata 2017-18, la Juventus Women in queste stagioni è riuscita sin da subito non solo a imporsi a livello nazionale e a mantenere l’invidiabile record di conquistare almeno un trofeo in ogni stagione, ma anche a creare uno gruppo di calciatrici che hanno saputo riconoscersi in valori comuni – trovando nella squadra bianconera non solo il contesto in cui esprimersi al meglio, ma anche una famiglia.

Per questo motivo, nel giro di pochi anni, all’interno dello Juventus Museum è stata creata una sezione sempre più ricca di maglie da raccogliere con tutte le giocatrici che nel corso di queste stagioni hanno raggiunto quota 100 partite con le Juventus Women. Nell’annata 2023-2024 che ci siamo lasciati da poco alle spalle però, è stato fatto un ulteriore salto di qualità: Arianna Caruso prima e Lisa Boattin poi infatti hanno raggiunto quota 200 presenze – le prime nella storia della squadra”.