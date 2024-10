Juve Women, Caruso: "Tornare all'Allianz è sempre una grande emozione" - JuveNews.eu

Grande vittoria per la Juve Women, che ha battuto 2-1 la Roma. Al termine della partita Caruso ha detto: “Difficile spiegarlo a parole: tornare qua all’Allianz è sempre una grande emozione, siamo felici di averlo fatto e soprattutto di aver vinto. Questa è una stagione in cui siamo partite con il piede giusto, siamo dentro

Grande vittoria per la Juve Women, che ha battuto 2-1 la Roma. Al termine della partita Caruso ha detto: “Difficile spiegarlo a parole: tornare qua all’Allianz è sempre una grande emozione, siamo felici di averlo fatto e soprattutto di aver vinto. Questa è una stagione in cui siamo partite con il piede giusto, siamo dentro al cambiamento, dobbiamo continuare così, ma l’atteggiamento è quello corretto. Adesso recuperiamo energie, l’impegno di mercoledì è difficile, vogliamo affrontarlo al meglio”.

Juve Women, le parole di Canzi

Mister Canzi ha poi aggiunto: “Abbiamo vissuto emozioni indimenticabili, la chiave è stata non lasciarsi travolgere da tutto ciò che non era calcio oggi. E invece le ragazze sono state brave, attente e concentrate. È stata dura come ci aspettavamo che fosse perché la Roma è la Roma, è la squadra da battere. Riuscire a vincere oggi è un grande orgoglio. Onore anche a loro che non hanno mollato fino alla fine. Noi ragioniamo partita dopo partita, il campionato è ancora molto lungo. Quello di oggi era una scoglio importante, vincere davanti a questo pubblico è qualcosa di straordinario. Oggi ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo a un’altra sfida difficile come quella di Champions League contro il Bayern Monaco”.