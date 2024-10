Juve Women-Roma 2-1, Canzi: "Emozioni indimenticabili" - JuveNews.eu

Le parole dell'allenatore della Juve Women Canzi al termine della vittoria per 2-1 contro la Roma in Serie A femminile

Vittoria per 2-1 per la Juve Women, che grazie alle reti di Bonansea e Cantore ha battuto la Roma. Al termine della partita l’allenatore bianconero Canzi ha detto: “Abbiamo vissuto emozioni indimenticabili, la chiave è stata non lasciarsi travolgere da tutto ciò che non era calcio oggi. E invece le ragazze sono state brave, attente e concentrate. È stata dura come ci aspettavamo che fosse perché la Roma è la Roma, è la squadra da battere. Riuscire a vincere oggi è un grande orgoglio. Onore anche a loro che non hanno mollato fino alla fine. Noi ragioniamo partita dopo partita, il campionato è ancora molto lungo. Quello di oggi era una scoglio importante, vincere davanti a questo pubblico è qualcosa di straordinario. Oggi ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo a un’altra sfida difficile come quella di Champions League contro il Bayern Monaco“.

Juve Women, le parole di Bonansea

Barbara Bonansea, autrice del gol che ha aperto il match, ha poi aggiunto: “Sono felicissima, siamo felicissime: abbiamo sofferto un po’ alla fine, ma per lunghi tratti la nostra prestazione è stata ottima. Siamo contente di avere tutti questi tifosi qui con noi: l’emozione è stata la stessa di 5 anni fa”.