Juve Women, Canzi: “PSG? Opportunità straordinaria”

Tramite il sito ufficiale del club, Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha presentato la sfida contro il Paris Saint Germain

Attraverso il sito ufficiale della società, Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha presentato la sfida di Champions League al PSG. Ecco le sue parole: “È bello esserci, avere la possibilità di giocare una partita di questo genere è un privilegio. All’andata sapevamo di avere a disposizione magari qualche piccolo errore, ora siamo al ritorno ed errori non se ne possono fare più. Dobbiamo fare un’altra partita buona e non è semplice. La chiave per portare a casa la qualificazione è non adagiarci su quanto fatto fin qui, ma questo è quasi lapalissiano. Dobbiamo giocare questa partita come se fosse una gara unica”.

Canzi: “Dobbiamo salire su questo treno…”

L’allenatore della squadra bianconera ha proseguito: “Stiamo diventando sempre più squadra, lavoriamo insieme da poco quindi non si poteva essere al top. C’è la consapevolezza di avere nelle nostre mani un’opportunità straordinaria, un treno su cui devi essere bravo a salire in corsa. In pochi pensavano che potessimo giocarcela così, c’è la giusta tensione, grande consapevolezza nei nostri mezzi e consapevolezza che sarà una partita molto difficile”.