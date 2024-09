Women, Anselmi: “Canzi ha alzato l’asticella del gioco”

Lucia Anselmi ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus Women: la giornalista ha elogiato il lavoro dell'allenatore Massimiliano Canzi

Intervistata a TJ, Lucia Anselmi ha commentato l’avvio di stagione della Juventus Women. Ecco le sue parole: “Credo che sia la domanda più azzeccata per poter raccontare l’ottima partenza della Juventus targata Max Canzi. Sicuramente è una Juve che ha cambiato pelle radicalmente e lo aveva già dimostrato durante la tournée negli Usa portandosi a casa la Women’s Cup, un trofeo di prestigio che ha dato tanta fiducia al team. Credo che quello sia stato uno spartiacque importante tra stagione passata e presente. la squadra si è compattata e ha ritrovato quella sicurezza e spensieratezza che le ha permesso di iniziare il campionato da protagonista. Per quello credo di poter dire che questa Juve è molto più attrezzata e arrembante rispetto a quella dello scorso anno”.

Anselmi: “Profili come quello di Canzi sono importanti”

La giornalista ha proseguito: “Sono felice di poter dire che c’è chi finalmente ha confermato le aspettative sì. Sto partendo di Sofia Cantore, di cui anche nella passata stagione avevamo più volte sottolineato le qualità e il grande spirito di sacrificio. Mai come in questo avvio di campionato sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere una grande protagonista del nostro calcio, sia in bianconero sia con la maglia azzurra. Credo che lo stia già facendo e non ho alcun dubbio che possa dare risultati sempre più importanti soprattutto sotto il profilo della qualità. È importante avere profili come quello di Max Canzi, un allenatore con tanta esperienza che può alzare l’asticella del gioco. Mi aspetto ancora tantissimo da questa Juve e so che non ci deluderà”.