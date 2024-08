Juve Women, Canzi: “Importante aver vinto il torneo USA”

Massimiliano Canzi ha commentato il successo del torneo in USA della sua Juventus Women: per l'allenatore è una conquista di grande rilevanza

Tramite i canali ufficiali del club, Massimiliano Canzi ha parlato della conquista della vittoria della Women’s Cup disputata in USA. L’allenatore delle Juventus Women ha sottolineato il valore del successo ottenuto, in particolare per la forza delle avversarie sconfitte.

Le parole di Canzi

Ecco cosa ha detto: “Per noi è molto importante aver vinto questo torneo, abbiamo giocato contro squadre molto forti, soprattutto la finale contro il Palmeiras che è stata una partita durissima. Potevano vincere entrambe le squadre, penso che siamo stati superiori nel primo tempo e avremmo potuto segnare di più, ma abbiamo fatto un buon lavoro e sono molto soddisfatto delle ragazze. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, quindi sono molto contento e questo è un ottimo inizio di stagione. Ora abbiamo due o tre giorni di riposo e poi torneremo a lavorare”.