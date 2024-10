Juve Women, Cantore: "Felice per la vittoria prima ancora che per il gol" - JuveNews.eu

Le parole della giocatrice della Juve Women Cantore al termine della partita di Serie A femminile contro la Roma

Al termine della vittoria contro la Roma la giocatrice della Juve Women Cantore ha detto: “Sono felice per la vittoria, prima ancora che per il gol. Segnare qui è una grande emozione, ma la vera felicità è per il successo; abbiamo un periodo con tante partite, e bisogna essere sempre super concentrate, un match alla volta, per esempio il Campionato è ancora lungo e le avversarie sono tante, non c’è solo la Roma. Ma c’è una bella energia positiva nella squadra, in tutte le partite ognuna mette il suo tassello, e questo è molto bello a livello di squadra, siamo efficaci al 100%. Personalmente mi sto concentrando sul lavorare spalle alla porta, perché affronteremo anche squadre chiuse, e questa sarà una chiave importante”.

Juve Women, le parole di Thomas

Thomas ha poi aggiunto: “Una partita bellissima, emozionante, per me era la prima volta allo Stadium. Lavoriamo per vivere giornate del genere, speriamo di aver dato una gioia ai tifosi. Stiamo giocando molto in questi mesi ma diamo tutti il 200% per aiutarci come squadra; il percorso di questa stagione sarà molto lungo, ma sappiamo di avere iniziato bene. Il nostro obiettivo sarà sempre lo stesso: essere efficaci e fare punti, sia in campionato che in Champions”.