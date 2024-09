Juve Women, Cantore: “Contro il Psg fatta ottima prestazione”

In conferenza stampa, Sofia Cantore ha commentato il successo sul Psg: la giocatrice della Juventus Women aveva realizzato un gol decisivo

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria della Juventus Women contro il Psg ha parlato la calciatrice tra le fila della squadra bianconera Sofia Cantore. Ecco le sue parole: “Abbiamo sicuramente fatto un’ottima prestazione, contro una grande squadra. Ora ci attende la trasferta sul campo della Lazio e poi la settimana prossima la gara di ritorno contro il PSG, di conseguenza il tempo per festeggiare è poco perché dovremo preparare le prossime partite. Ovviamente, però, siamo molto felici per questo risultato. Io sto molto bene fisicamente e sono contenta perchè sentirmi bene mi aiuta a rendere al meglio. Nel complesso posso dire che tutto il gruppo sta bene, sia fisicamente che mentalmente”.

Cantore: “Le responsabilità non mi spaventano”

La giocatrice ha proseguito: “Siamo molto unite, non mi stancherò mai di ripeterlo. Ci alleniamo duramente per raggiungere i nostri obiettivi e uno di questi sarebbe approdare alla fase a gironi della Women’s Champions League. Sappiamo che non sarà semplice perché di fronte abbiamo un’avversaria di livello assoluto, ma ci giocheremo le nostre carte anche nella gara di ritorno. Io una leader? Non lo so, io ho il mio modo di stare all’interno della squadra che è quello di cercare sempre di portare positività. A livello di leadership penso che ce ne siano tante in questo gruppo e quindi mi sento quest’anno di avere responsabilità in più, ma non mi spaventano perché è un percorso di crescita che sto portando avanti”.