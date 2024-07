Juve Women, caccia al secondo portiere: pressing su Votikova

A sostituire Aprile nella rosa della Juve Women potrebbe essere Barbora Votikova: le ultime novità sul calciomercato femminile

Se la titolare tra i pali della Juve Women sarà ancora Payraud-Magnin, dopo il passaggio di Aprile alla Sampdoria ora le bianconere sono alla ricerca di un secondo portiere. La preferita dalla Vecchia Signora è Barbora Votikova, estremo portiere 27enne del Tottenham e della Nazionale ceca.

Juve Women, occhi su Votikova

La calciatrice ceca è in cerca di rilancio ma dovrebbe accettare di ricoprire per almeno un anno il ruolo di portiere di riserva. L’offerta della Juve è un contratto pluriennale ma che permetta a entrambe le parti di terminare in anticipo l’accordo in caso di necessità. Più difficile, invece, che il secondo portiere diventi Capelletti, al momento terzo portiere della Women.