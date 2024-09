Juve Women, Beccari: “Contenta del primo gol in bianconero”

Chiara Beccari è ritornata sulla vittoria all'esordio della Juventus Women: la calciatrice ha manifestato la sua gioia per la rete realizzata

Tramite il proprio sito ufficiale, Chiara Beccari ha commentato la vittoria all’esordio stagione sul Sassuolo, aperto con il suo gol.

Le parole di Beccari

“Sono contenta di aver segnato il primo gol con questa maglia, volevamo partire bene e siamo riuscite a portare a casa i tre punti. Sono contenta di essere riuscita a sbloccare la partita, segnare in Serie A con questa maglia lo sognavo da tanto tempo e sono felice. Abbiamo lavorato tanto in questa preseason giocando delle buone gare, oggi era importante partire bene e portare a casa la vittoria. Coach Canzi crede tanto in noi, ha portato innovazione e un modo di giocare nuovo a cui ci stiamo abituando ma che sta già dando i suoi frutti. Ci stiamo trovando molto bene. Giocare con Girelli per me è un sogno che si realizza, la guardavo come un punto di riferimento e ora sono al suo fianco”.