Juve Women-Bayern Monaco 0-2, Canzi: “Hanno vinto per loro meriti”

Niente da fare per la Juve Women, battute 0-2 dal Bayern Monaco in UWCL. Al termine della partita mister Canzi ha detto: “Loro sono partite meglio di noi, ciò nonostante abbiamo migliorato la nostra difesa, sebbene abbiamo preso gol su palle inattive, ed è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare; da parte nostra non abbiamo approcciato male, ma non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato, e a livello internazionale queste cose le paghi; al netto degli episodi, è il risultato del campo quello che conta, e dice che ha vinto il Bayern 2-0, e più che di demeriti nostri parlerei, appunto, di meriti loro. Detto questo siamo stati in partita fino alla fine ed è una cosa che ci dà ulteriore fiducia; ripartiamo proprio da questo, dalla prestazione. Siamo felici anche per il recupero di Lisa Boattin, che per noi è molto importante: è bello sapere che è a disposizione”.