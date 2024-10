Juve Women, Anselmi: “La sconfitta non disunirà il gruppo”

Anselmi ha commentato la sconfitta della Juventus Women in Champions League: per la giornalista le chance qualificazione rimarrebbero intatte

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha commentato la sconfitta della Juventus Women contro il Bayern Monaco in Champions League. Ecco le sue parole: “La Champions è una competizione insidiosa e di alto livello, e la Juventus ha affrontato una squadra che punta a chiudere il girone da testa di serie quindi era prevedibile che avrebbe fatto di tutto per portare a casa i 3 punti. Alla Juve, però, non mancano le qualità e in questo girone, considerata anche la crisi che sta vivendo l’Arsenal, deve provare a fare più punti possibili senza farsi atterrire dal 2-0 con la formazione tedesca”.

Anselmi: “Non lamentarsi dell’arbitraggio è nello stile Juve”

La giornalista ha proseguito: “E’ nello stile e nel modus operandi della Juve dimostrare in campo ed evitare le polemiche. Credo che sia giusto perseguire quello che è da sempre uno stile che ha raccontato tanti successi e che ha preteso di concentrarsi sui risultati e non su tutto il resto. Non devono fare sì che una sconfitta diventi una battuta d’arresto, ma credo che questa Juventus non si disunirà così facilmente. E’ una squadra che si è ritrovata, che ha riottenuto un equilibrio svanito nelle ultime due stagioni e che adesso può puntare a fare incetta di trofei”.