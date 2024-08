Juve Women, Alisha Lehmann canta a squarciagola: il video

Come da tradizione le nuove arrivate in casa Juve Women hanno dovuto cantare di fronte alla squadra: il video

La Juve Women si trova in ritiro negli USA, impegnata nella “The Women’s Cup”. Dopo la vittoria contro il Colo Colo le bianconere si sono ritrovate a cena dove, come da tradizione, le nuove arrivate hanno dovuto cantare di fronte a tutta la squadra. Tante risate e non solo: Alisha Lehmann ha un futuro cantante?

Quel momento è arrivato ️ pic.twitter.com/yZvJ8HSIhm — Juventus Women VS (@juventuswomen_) August 12, 2024

Juve Women, le nuove arrivate si improvvisano cantanti

Lehmann è senza ombra di dubbio il più grande acquisto del mercato estivo della Juve Women, giocatrice di livello assoluto ma come si può vedere dal video anche un’ottima cantante. Futuro assicurato.