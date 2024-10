Inter-Juventus Women, tutti i precedenti della sfida

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei precedenti contro l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Sono 18 i precedenti fra Inter e Juventus Women (4 in Coppa Italia e 14 in Serie A Femminile), con un bilancio di 12 vittoria bianconere, 5 pareggi e 1 un successo nerazzurro con 46 gol realizzati dalle bianconere e 17 e dalle nerazzurre. Nonostante la Juventus sia, con la Roma, una delle due squadre con cui l’Inter ha perso più partite in Serie A (10 contro entrambe), la formazione nerazzurra è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N)”.

Gli altri precedenti

“Dopo 13 partite di fila con almeno due gol subiti dall’Inter contro la Juventus in Serie A (41 totali, passivo record per il Biscione nel torneo), le nerazzurre hanno tenuto la porta inviolata nello scontro più recente, vinto 2-0. Le bianconere, nel massimo campionato, non sono mai rimaste per due gare di fila senza segnare contro una singola avversaria. SERIE A FEMMINILE | INTER-JUVENTUS WOMEN, DOVE VEDERLA Domenica 20 ottobre alle ore 12:00 la Juventus Women sarà ospite dell’Inter all’Arena Civica di Milano nel match valido per la settima giornata di Serie A Femminile. Le bianconere sono reduci dalla splendida vittoria dell’Allianz Stadium contro la Roma nell’ultima appuntamento di campionato. La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC, su Rai Sport e su Rai Play”.