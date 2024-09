PSG femminile, Le Guilly: "Juve Women avversario forte" - JuveNews.eu

Le parole della giocatrice del PSG femminile Le Guilly in vista della sfida di UWCL contro la Juve Women di Canzi

La Juve Women si prepara a sfidare il PSG in UWCL, sfida particolarmente complessa per le ragazze di Canzi. In vista della partita la giocatrice del club francese Le Guilly ai microfoni del club ha detto: “Si parla tanto tra di noi, ma tutte conosciamo gli obiettivi e i passi da compiere per progredire e continuare in questa competizione. Affronteremo la Juventus, è una buona squadra e sarà una bella partita. È l’avversaria perfetta per entrare subito nel bel mezzo di questa questa competizione Quando giochiamo la Champions League, sappiamo che giocheremo partite ad alta intensità contro grandi giocatrici. La Juventus ha un passato storico, è un club che conosce molto bene la Champions League, quindi è un avversario forte per iniziare la competizione“.

Juve Women, verso il PSG: le parole di Le Guilly

“Ritorno in casa? E’ una bella cosa giocare la gara di ritorno in casa, conosciamo bene il Campus, è il nostro ambiente di lavoro. Ci alleniamo lì tutti i giorni e sappiamo che per le partite di Champions League i nostri tifosi sono sempre presenti, ci incoraggeranno tantissimo. Ci sarà una bellissima atmosfera e daremo tutto per vincere questa partita”, ha concluso la calciatrice del PSG.