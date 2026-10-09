Dopo mesi difficili, fatti di lavoro, sacrifici e tanta determinazione, Chiara Beccari vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L'attaccante della Juventus Women, reduce dalla rottura del legamento crociato dello scorso aprile, ha salutato il J Medical, struttura che l'ha accompagnata durante il lungo percorso di riabilitazione.

La calciatrice ha condiviso su Instagram un messaggio carico di emozione e gratitudine, dedicato alle persone che l'hanno sostenuta in questi cinque mesi. Un momento importante nel cammino verso il ritorno in campo, con la consapevolezza che il lavoro svolto finora rappresenta una tappa fondamentale del recupero.

Beccari conclude la riabilitazione al J Medical

Per Beccari l'infortunio ha significato affrontare un percorso impegnativo, lontano dal campo ma caratterizzato da un lavoro quotidiano per ritrovare la condizione fisica. Attraverso le sue parole, l'attaccante ha raccontato le paure iniziali, il sostegno ricevuto e il rapporto costruito con chi l'ha seguita durante la riabilitazione.

Il messaggio di Chiara Beccari

“Sono entrata lì dentro spaventata da tutto quello che sarebbe stato. Oggi esco chiedendomi come sia possibile che siano già passati 5 mesi. Quindi grazie, grazie per avermi supportato, grazie per avermi fatto ridere quando era l’ultima cosa di cui avevo voglia, grazie per avermi ritrasformato in un’atleta, grazie per avermi fatto letteralmente volare questi mesi. Grazie di cuore a tutte le persone che ho incontrato. Ma soprattutto grazie per avermi SOPPORTATO, per tutto il mio disordine in palestra, i miei scherzi, le mie lune storte. E Carlo, grazie per avermi insegnato che non esiste recupero, ma solo tanto lavoro. Non so come farete da Lunedì...ma ora è arrivato il momento della parte più bella”.

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Il ritorno in campo si avvicina

Il saluto al J Medical segna la conclusione di una fase significativa del percorso di Beccari, che adesso può guardare con fiducia ai prossimi passi. La strada verso il pieno recupero richiede ancora attenzione e lavoro, ma il messaggio dell'attaccante trasmette tutta la voglia di lasciarsi alle spalle i mesi più complicati.

Per la Juventus Women, il recupero della giocatrice rappresenta un tema importante in vista del suo futuro contributo alla squadra.