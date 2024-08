Canzi: “Siamo vicini al nostro top. Sulla tournée…”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della tournée.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Per noi è stato un momento molto importante: siamo una squadra nuova e vivere un’esperienza del genere è fondamentale per la costruzione del gruppo. Inoltre abbiamo giocato contro squadre in forma, nel pieno della loro stagione: se avessimo preso sottogamba l’impegno avremmo fatto brutta figura, invece le ragazze sono state bravissime. E’ stata anche una bella occasione per affrontare squadre non europee, ci ha permesso di pesare il nostro livello internazionale in un torneo importante. Ci ha fatto piacere che i nostri avversari fossero stupiti del fatto che lavoravamo insieme “solo” da un paio di settimane…Stiamo avvicinandoci a quello che vogliamo essere: manca poco, una decina di giorni all’inizio della Serie A, siamo a buon punto ma raggiungeremo il top a stagione iniziata, perché per fare una grande annata non bisogna essere al massimo all’inizio. Dal punto di vista calcistico, stiamo lavorando moltissimo sulla fase di non possesso, e le ragazze stanno affrontando bene quella che per loro è una novità come mentalità di gioco; ovviamente si lavora anche sul nostro potenziale offensivo, che è altissimo, e che ci deve portare a concretizzare le palle gol che creiamo”.