Canzi: “Grande impresa con il PSG, ora siamo consapevoli”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del PSG.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “La sensazione è quella di aver fatto qualcosa di grande: basta andare a rivedere i commenti immediatamente successivi al sorteggio del Round 2 e ci si rende conto di quello che abbiamo fatto. Sarà qualcosa che influenzerà, e non possiamo che esserne molto felici, la nostra stagione – che sarà molto intensa – perché porta conseguenze positive sull’annata che vivremo. L’accesso alla fase a gironi della Champions League ci offre l’opportunità di confrontarci con realtà molto forti. Affronteremo due club con grandissimo blasone come Bayern Monaco e Arsenal e saranno sicuramente delle splendide partite. E in più il Valerenga: una squadra di ottimo livello che sta stravincendo il proprio campionato nazionale e che è anche in una condizione atletica ottimale viaggiando ormai verso la fine della loro stagione. È un girone difficile ma stimolante, dovremo essere ancora più bravi a gestire le energie fisiche e mentale”.

Sul momento della squadra

“Sotto l’aspetto psicologico arriviamo con grande consapevolezza della nostra forza e delle nostre qualità. Detto questo giochiamo contro una squadra a punteggio pieno come noi, sappiamo che sarà una partita difficilissima. Mi sento di poter dire che non arriviamo al top, abbiamo comunque disputato la doppia sfida al PSG senza delle giocatrici fondamentali e con Bonansea che è stata a mezzo servizio e, nonostante questo, decisiva. Mi piace pensare che non siamo al massimo del potenziale che possiamo esprimere”.