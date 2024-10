Koopmeiners: “Vogliamo vincere ogni gara. Il gol arriverà”

Teun Koopmeiners, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Genoa.

Teun Koopmeiners, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di ieri contro il Genoa, partita che i bianconeri hanno vinto per 3-0, grazie anche alla buona prestazione dell’olandese, che però non è riuscito a timbrare il cartellino. Ecco le sue parole a Mediaset: “Vogliamo vincere ogni partita. Le altre tre partite sono state difficili e non eravamo contenti. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Siamo una squadra forte e un gruppo forte, diciamo uno per tutti e tutti per uno. Si parte da qui. Siamo sulla strada giusta. La mia voce in campo come un leader? Sì, perché io penso che comunicare in campo sia molto importante. Quando non aiuti il compagno, è più difficile giocare”.

Sul gol che ancora manca

“Oggi si è sentito meglio perché non c’era il pubblico, mi dispiace, ma io voglio fare questo sempre in partita e in allenamento. Il primo goal in bianconero? Arriva arriva. Voglio segnare, ma sono un giocatore di squadra. Per me è molto meglio quando vinciamo, oggi ha fatto doppietta Dusan Vlahovic. Se avrò l’occasione, il passaggio è per Dusan, che oggi avrebbe potuto fare tripletta. Ora pensiamo al Lipsia”.