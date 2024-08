Canzi: “C’è un bel clima, è stata un’ottima estate”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del prossimo match.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Posso dire che c’è un bel clima, come spesso succede verso l’inizio della stagione; c’è voglia di mettersi in gioco dopo il pre-season, in cui comunque ci siamo testati con squadre di alto livello. Siamo tutti molto curiosi, anche chi ha esperienza di tante stagioni ha voglia di capire davvero il nostro valore: c’è grande voglia. Decisamente un’ottima estate, se mi avessero chiesto di disegnare il miglior scenario possibile, avrei pensato a qualcosa di simile a quello che abbiamo vissuto.

Poi, per esperienza, so che non sempre questo significa automaticamente che faremo una grande stagione, perché adesso viene il bello e il difficile. Sappiamo che non siamo ancora al 100% ed è normale, ma adesso la squadra ha caratteristiche identitarie ben precise, in fase di possesso e di non possesso, e va dato merito alle ragazze per il loro lavoro”.