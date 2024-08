Juve Women-Freedom Fc 4-0, Canzi: “Risultato che dà fiducia”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Canzi al termine dell'amichevole vinta per 4-0 contro il Freedom Fc

Termina con una vittoria la preparazione estiva della Juve Women, che ha battuto 4-0 il Freedom Fc. Al termine della partita l’allenatore bianconero Canzi ha detto: “Oggi era l’ultima amichevole: l’importante era non sbagliare l’atteggiamento, il risultato poi dà fiducia ma sono felice della risposta positiva nel modo in cui sono entrate in campo. Ora si inizia a fare sul serio: siamo a buon punto, non possiamo pretendere di essere al 100% perché la stagione è lunga, però sicuramente siamo soddisfatti della preparazione. Loro in avvio erano molto chiuse, c’erano pochi spazi e cercavo di dare dei segnali per trovare il modo di fare male: sulla nostra fase difensiva invece c’è poco da dire perché non abbiamo mai rischiato, ottima interpretazione”.

Juve Women, le parole di Canzi

“Abbiamo creato tantissime palle gol, dobbiamo imparare a essere più concreti perché non sempre avremo tutte queste occasioni a disposizione. Sicuramente adesso le emozioni stanno cambiando: ho detto alle ragazze prima del fischio d’inizio che sarebbe stata l’ultima sfida di preparazione, da martedì quando ci ritroveremo sarà la prima “settimana tipo”. Abbiamo tutti voglia di iniziare a giocare e combattere per i tre punti in palio, abbiamo fatto tanti allenamenti in questa fase e ora avremo l’obiettivo ben chiaro in mente”, ha concluso.