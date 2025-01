Canzi: "La Roma oggi ha meritato. Sullo Scudetto..."

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match di oggi.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Per la legge dei grandi numeri, prima o poi doveva arrivare una sconfitta: oggi la Roma ha meritato la vittoria, è giusto rendere merito all’avversario. Ci sono ancora 33 punti in palio da qui alla fine della stagione: credo quindi che fosse tutto aperto prima di questa sfida, lo è a maggior ragione adesso. Noi siamo sereni, andiamo avanti per la nostra strada con fiducia. Sapevamo che la Roma avrebbe iniziato in maniera aggressiva, poi ci sono state varie fasi nel match e loro l’hanno interpretata meglio di noi”.

Sullo Scudetto

“Non ho mai pensato che il discorso Scudetto fosse chiuso, può succedere di tutto: sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Perdere non fa mai bene – la nostra intenzione è sempre quella di vincere tutte le partite che affrontiamo – ma potrebbe essere anche positivo, nonostante l’atteggiamento delle mie giocatrici sia stato ottimo anche oggi. Dopo aver raggiunto il pareggio abbiamo provato a vincerla, forse con troppo impeto, e non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto”. Intanto ecco il report sulla sconfitta delle Women nel match con la Roma<<<