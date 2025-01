Lazio-Juve Women 1-3, Canzi: “Ci aspettavamo una gara complicata e così è stato”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Canzi al termine della partita contro la Lazio: "Abbiamo una rosa ampia e di grande valore"

Intervenuto al termine della partita contro la Lazio l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “Ho sempre detto, anche prima di questa sfida, che abbiamo una rosa ampia e di grande valore, composta da ragazze in grado di mettersi a disposizione nel momento in cui vengono chiamate in causa e questo aspetto è sicuramente un nostro punto di forza. Con le cinque sostituzioni si cambia praticamente metà squadra perchè vengono prelevate dal campo cinque giocatrici di movimento. Finire bene una partita è tanto importante quanto iniziarla nel modo giusto. Ci aspettavamo una gara complicata e così è stato. Quando le partite sono così equilibrate bisogna essere più precisi sotto porta perchè altrimenti rischi di non vincere gare dove, in realtà, produci tanto”.

Juve Women, le parole di Canzi

Sui singoli: “Penso che Bonansea sia un monumento del calcio italiano. Ha dato tanto al calcio italiano, ma ha ancora molto da offrire. In questo momento sta molto bene, sia a livello fisico che mentale, e noi siamo felici di goderci la sua migliore versione. Cantore? Sofia è molto giovane e ha ancora ampi margini di miglioramento. In campo aperto sappiamo quanto possa essere devastante e lo ha dimostrato anche oggi. I gol come quello segnato oggi sono il suo marchio di fabbrica”.