Boattin: “Risultato che ci sta stretto, ma non era facile”

Lisa Boattin, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Rai Sport: “Quello di oggi è un pareggio che un po’ ci sta stretto, ma sapevamo che venire a giocare in casa dell’Inter non sarebbe stato semplice. Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata. Ci portiamo a casa questo punto e dopo la sosta torneremo a lavorare per portare a casa tutti i punti a disposizione. La settimana che si è appena conclusa è stata molto impegnativa, ma abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga con tante giocatrici forti e con caratteristiche differenti, di conseguenza il Mister può scegliere con serenità chi schierare in base alle condizioni fisiche di ognuna di noi e anche in base alle avversarie da affrontare”.

Sulla settimana passata

“Come ho detto è stata una settimana impegnativa, ma era ciò che sognavamo. L’anno scorso non abbiamo giocato la Champions League e quindi siamo soltanto felici di giocare così tanto e soprattutto partite di così alto livello. Ci piace giocare ogni tre giorni. Personalmente mi sento molto bene. Sono rientrata dopo un infortunio che mi ha tenuta lontano dal campo per un po’ di tempo, ma ora sto bene e posso soltanto continuare a migliorare giorno dopo giorno. Sofia (Cantore)? È in continua crescita e si vede, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Per noi è un valore aggiunto. Penso che abbia trovato un suo equilibrio. Sta bene e ci offre una grande mano. Le faccio i complimenti per le 100 presenze con questa maglia perchè so bene quanto non sia semplice raggiungere un traguardo come questo”.