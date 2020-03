TORINO – Il ds del Borussia Dortmund, Micheal Zorc, ha parlato ai microfoni di FIFA.COM circa la sua strategia di mercato per la prossima estate e l’ormai quasi certo arrivo di Thomas Meunier in giallonero: “Quest’anno non ci saranno tre trasferimenti in pochi giorni. C’è molta incertezza in tutti i club. Dobbiamo prima affrontare questa situazione di crisi. Sarà un’estate spiacevole”.

