Zoff: “La Juve parte favorita”

TORINO – L’ex portiere Dino Zoff ha parlato intervistato dai microfoni de IlSussidiario.net.

“Juve-Milan? partita particolare visto che è una novità per il calcio questa Juventus-Milan. Sicuramente una grande novità per tutto il calcio italiano. Douglas Costa decisivo per i bianconeri? C’è lui ma c’è tutta la squadra di Sarri che dovrà cercare di ottenere la qualificazione alla finale. Un pronostico? La Juventus per i giocatori che ha, la rosa che ha a disposizione e il gioco, i valori espressi questa stagione parte favorita”.

