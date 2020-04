Zeman: “Fosse per me annullerei la stagione”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A Zdenek Zeman, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport, dove ha parlato della stagione in corso.

“Azzererei la stagione: si chiude e si riparte poi quando sarà possibile, magari a settembre. Ma i campionati sono falsati, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziare e per tentare di frenare quella montagna di debiti che il movimento stesso ha prodotto”.