Zazzaroni: “Lotito? Benvenuto a chi ha lucidità per trattare la sopravvivenza del calcio”

TORINO – Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ivan Zazzaroni ha parlato proprio del comportamento del presidente biancoceleste, Claudio Lotito: “Il 70% del settore produttivo chiuderà. Se il pil è di 1800 miliardi all’anno vuole dire che produciamo 150 miliardi al mese, se chiudiamo il 70% delle attività significa che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni. L’economia non deve prevalere sulla salute, ma dobbiamo evitare che molte aziende rischino di non riaprire per mancanza di liquidità. Il calcio è un’impresa, si ricorda spesso che è la sesta o la settima industria nazionale: a forza di chiacchiere la perderemo del tutto. Benvenuto a chi ha la lucidità di trattarne la sopravvivenza. Poi, volendo, potremo continuare a raccontarci gol, campioni, vittorie e sconfitte. Le favole che da cent’anni ci aiutano a vivere”.

