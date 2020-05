Zaccheroni: “Questa ripresa è una forzatura”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Le squadre devono lavorare sempre in base agli obiettivi. Coppa d’Asia e Mondiale, per esempio, li ho preparati come se fossero una stagione vera e propria, giocando le amichevoli. Adesso i club di Serie A non hanno la possibilità di fare le “verifiche”: l’allenamento va bene, però poi è la partita che ti dà il maggior numero di indicazioni. Secondo me questa ripresa è una grande forzatura, i giocatori sono in uno stato mentale anomalo come tutti: io non devo giocare né allenare ma mi sento diverso, il virus ha cambiato le nostre abitudini. Nel nostro mestiere abbiamo solitamente poco tempo di pensare al resto, ma nulla sarà come prima per un po’ di tempo”.