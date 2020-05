Your Icon… Your Call! La scelta finale sarà su Socios!

TORINO – Qualche settimana fa vi abbiamo chiesto di dare sfogo alla vostra arte e alla vostra fantasia, reinterpretando in modo originale l’Icon, il Logo di Juventus. Avete dato prova di grande creatività, regalandoci tante bellissime interpretazioni della nostra identità visiva: l’elenco delle Icon preferite dagli utenti, che le hanno votate su YourIcon.Juventus.Com, si è adesso ristretto a cinque. Quindi, siamo all’atto finale. E ancora una volta potrete votare con la piattaforma Socios.com, come avete fatto, per esempio, quando avete deciso la nuova canzone che risuona all’Allianz Stadium ai gol della Juventus, oppure come fate in queste settimane, scegliendo online la partita che volete rivedere ogni mercoledì e domenica, Your Juve Matchday. Decidete allora quale sarà la “vostra” Icon della Juventus, grazie a Socios.com: la più votata verrà stampata su una t-shirt limited edition venduta in tutto il mondo attraverso lo Store Online di Juventus. E sarà una votazione in due step: la prima restringerà il campo alle due Icon finaliste, che si sfideranno poi nello scontro finale, sempre su su Socios.com. Potete cominciare adesso: la votazione è già aperta per tutti i fans che posseggono $JUV Fan Tokens #YourIcon, your call: vota ora la tua “YourIcon” preferita su Socios.com!

