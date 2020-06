Women, Guarino: “Solo tre club possono rispettare il protocollo. Senza parità di condizioni non ha senso ripartire”

TORINO – Rita Guarino, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai microfoni de La Repubblica circa la ripresa della Serie A Femminile: “Non vedo l’ora di tornare in campo, ma solo a patto che si decida in fretta e che tutte le squadre siano messe nelle medesime condizioni per farlo. Qui sono una privilegiata, ma siamo solo tre club a poterci permettere di rispettare il protocollo di sicurezza e questo lascia pensare. Bisogna fare i conti con la realtà, finché non si ristabilisce una parità non ha senso ripartire: le giocatrici sono ferme da troppo tempo, devono ritrovare le condizioni necessarie per poter poi giocare una partita. Senza sostegno economico ai club non ci sono le premesse per tornare in campo, servono radici per tenere in piedi l’albero del calcio femminile. Al professionismo bisognerà arrivarci con le giuste strategie e con una pianificazione sostenibile, altrimenti alla prima difficoltà tutto crolla”.

