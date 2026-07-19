Al termine della prima amichevole stagionale, disputata ieri contro il Basilea e terminata con il risultato di 0-0, Luciano Spalletti ha analizzato la sfida, soffermandosi sulla prestazione dei singoli giocatori. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero,

PRIMO TEST STAGIONALE: “Sono molto soddisfatto. Abbiamo lavorato tutta la settimana, quasi sempre il doppio. Per cui poteva essere difficile vedere delle trame e delle ricerche di gioco. Invece lo hanno fatto e bene. C’è stata un po’ di imprecisione nelle scelte importanti nei primi momenti. Poi ci sono stati anche altri episodi dove è stato bravo il portiere e quindi va accettata. Però sono molto contento di quanto espresso e della serietà dei nostri calciatori che ho visto in questa settimana”.

EKHATOR: “Non è riuscito a entrare bene dentro la squadra, si è un po’ innervosito e poi ha cominciato a sentire questo dolorino dietro, che l’ha limitato. Non possiamo valutarlo in questa partita, però il ragazzo lo conosciamo bene, l’abbiamo visto bene, per cui siamo tranquilli. Speriamo non si sia fatto male”.

DI GREGORIO: “C’è stato un eccesso nel ripetere gli stessi discorsi. Il direttore ne ha parlato in maniera corretta. Noi vogliamo avere tutti i ruoli la competizione. E’ vero che stiamo cercando un portiere per essere più competitivi e poi valuteremo la situazione”.

DOUGLAS LUIZ: “Ho visto qualche segnale positivo, ma lo sanno tutti. Mi aspetto qualche volta che alzi i giri del motore e che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi: qualità nello stretto, capacità di decidere quando toccarla una volta in più e altre solo sfiorarla per farla arrivare dove vuole lui. Qualche volta c’è da andare a sbattere in 30 metri di campo per la squadra e questo lo fa un po’ meno”.