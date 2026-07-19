Il neo acquisto della Juventus, Zeki Celik, si è presentato ai suoi nuovi tifosi bianconeri, rilasciando le sue prime parole ai canali ufficiali del club. Di seguito le parole del terzino turco:

“Sono molto felice di essere qui. Sono entusiasta di come sia andata la trattativa: cercherò di dare il mio contributo per dare ai tifosi e alla società le prestazioni che meritano. Chi mi conosce sa che mi impegnerà sempre al massimo, darò tutto per i compagni in campo. Spero di raggiungere gli obiettivi che abbiamo fissato".

Spalletti? “Ovviamente ho parlato un po’ con il mister. Mi ha spiegato in che modo intende giocare. E sicuramente è un grande allenatore, un tecnico di successo in Italia. Anche i miei amici che hanno lavorato con lui hanno detto che è un tecnico eccezionale, un grande professionista che dà molto i suoi giocatori. Per questo credo che farò bene con lui”.

Hai parlato con Yildiz? “Mi ha mandato un messaggio vocale. Mi ha detto che era felice per il mio arrivo e che faremo grandi cose. Gli voglio bene: è il futuro della Juventus".

La posizione in campo? “Il mister mi ha spiegato come vuole giocare. E' un allenatore di successo e anche i miei amici che hanno lavorato con lui hanno detto che è eccezionale: è un grande professionista, farò bene con lui".