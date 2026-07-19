Al termine della sfida contro il Basilea, Jérémie Boga, si è presentato in mixed zone per parlare della prestazione della squadra e su quali sono gli obiettivi per il suo futuro. Leggiamo le parole dell’attaccante ivoriano.

PRIMA PARTITA STAGIONALE: “Molto bene, è un piacere tornare a giocare le partite. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione. Ovviamente, fisicamente non siamo ancora al top, però con la palla abbiamo dimostrato un bel gioco, che è qualcosa che volevamo fare quest’anno. Prendiamo ogni partita per migliorare la condizione fisica”.

MAGGIORE RESPONSABILITÀ’: “Sì, penso che adesso, essendo qui da un po’ di tempo, debba continuare a migliorarmi. Prendo ogni allenamento e ogni partita come un’opportunità per dimostrare le mie qualità e aiutare la squadra.

Per me, quando giochi in un club come la Juventus, devi essere pronto ad adattarti a ricoprire più ruoli. Per me è uguale se gioco davanti, a sinistra o a destra: do sempre il massimo. Penso sia positivo che arrivino altri giocatori forti, perché aumentano la competizione e questo fa bene alla squadra”.

IL RISCATTO: “È stato molto bello. Ero in vacanza, ma aspettavo soltanto la chiamata per sapere che il riscatto fosse stato fatto. Quando ho ricevuto la telefonata ero molto contento, insieme a tutta la mia famiglia, di poter continuare questa avventura con la Juventus”.

OBIETTIVI PERSONALI: “No, non mi pongo limiti. Penso che in ogni partita debba lavorare per essere sempre più decisivo, con assist, gol e giocate importanti. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra, poi alla fine vedremo quanti gol riuscirò a fare quest’anno”.